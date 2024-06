Gloria Groove tem uma relação afetiva com o pagode: sua mãe, Gina Garcia, foi backing vocal do grupo Raça Negra durante 29 anos. Agora, a cantora, que lançou o projeto Serenata da GG, Vol.1 (Ao Vivo) há duas semanas (uma coletânea com músicas inéditas, covers e regravações de canções de Gloria em versões de pagode), acompanha o hit Nosso Primeiro Beijo subir 17 posições e atingir um novo pico no Top 200 do Spotify Brasil, nesta quinta-feira (13), na colocação 55 do ranking.