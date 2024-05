Há uma semana, o ator paulista Julio Rocha — que na televisão se destacou nos papéis do ambicioso João Batista na novela Duas Caras (2008), como o Edgar em Caras & Bocas (2010) e como o Enzo em Fina Estampa (2011) — tem se dedicado ao trabalho voluntário em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante algumas horas por dia, ele ajuda a separar os donativos que vêm para o Estado por meio do projeto Gaúchas Indaiatuba (no Instagram, @gauchasindaiatuba), que já doou cem toneladas de mantimentos e fica em Indaiatuba, interior de São Paulo.