Amanda Meirelles e Cezar Black, que participaram do BBB 23, estão no Rio Grande do Sul como voluntários no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes. Nesta segunda-feira (13), o ex-BBB, ex-Fazenda e enfermeiro compartilhou em seu perfil no Instagram um clique feito no ambulatório ao lado da médica Amanda e de outros profissionais da saúde.