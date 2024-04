Juju Salimeni conferiu de perto a SPFW N57, que rolou entre os dias 9 e 14 de abril, em São Paulo. A modelo e empresária assistiu aos desfiles das marcas Thear e Walério Araújo na recente edição do maior evento de moda do país. Para a ocasião, vestiu um look preto nada básico, mas que chama a atenção pelos valores.