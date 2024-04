Ferrugem celebra sua primeira década de carreira com álbum ao vivo, que já está disponível em todos os aplicativos de música. Ferrugem 10 Anos Vol. 1 — O Início traz a primeira parte um do show gravado em janeiro em São Paulo. São 15 canções neste primeiro volume, que contou com a participação de diversos artistas que fazem parte da trajetória do pagodeiro carioca.