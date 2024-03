A cantora porto-alegrense Maria Luzia, a Malu, foi surpreendia na noite de domingo passado (17) ao receber inúmeras mensagens em seu perfil no Instagram por um motivo mais do que especial: a canção Conselho, na voz da pagodeira, foi trilha sonora de um vídeo sobre a participante Leidy Elin, do BBB 24.