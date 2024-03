A regra é clara no BBB: se encostar no colega de confinamento e a pessoa se sentir agredida, é expulsão no ato. Foi o que aconteceu na madrugada deste sábado (2), quando Wanessa Camargo — visivelmente alcoolizada — entrou no quarto cantando, pulando, dançando, acendendo as luzes e supostamente deu um tapa na perna de Davi, que estava deitado na cama.