O álbum Irrastreável, do rapper L7nnon, já está disponível nas plataformas digitais com 31 faixas. O disco — terceiro na carreira do músico, que chega após um hiato de quatro anos — apresenta uma série de participações especiais, como Anitta, Filipe Ret, BK, Major RD, Djonga, Don L, TOKIO DK, além de um feat internacional: com o rapper britânico Central Cee.