Neste sábado (2), a jornalista porto-alegrense Juliana Sana, apresentadora do quadro Belezas da Terra no programa É de Casa, da Globo, vem até Bento Gonçalves, na Serra, não para mostrar a tradicional produção de vinhos, mas, sim um projeto pioneiro desenvolvido a partir de resíduos da uva. O episódio conta a historia de Ana Koff, gaúcha que é a primeira mulher no Brasil a desenvolver cosméticos de beleza circular a partir de cascas e sementes de uva das centenas de vinícolas de Bento Gonçalves para produzir os cosméticos da marca Ziel.