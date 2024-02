Com quase 25 anos de carreira, a banda Fresno abre o segundo dia de shows no Planeta Atlântida. A apresentação deste sábado (3) será a primeira da nova turnê do grupo: Eu Nunca Fui Embora. Durante a nossa conversa no camarim, os músicos falaram sobre as expectativas com o novo álbum e contaram como se sentem em voltar ao palco principal do festival. Confira!