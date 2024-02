Eliminada com 52,02% dos votos, nesta terça-feira (21), ao enfrentar o gaúcho Matteus e a carioca Fernanda no nono paredão do BBB 24, Deniziane palpita sobre os motivos que a tiraram do jogo, opina sobre quem quer ver no pódio do reality show e revela se o fato de Matteus ter tirado a barba realmente a incomodou. Confira!