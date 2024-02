Carismática e talentosa, Regina Casé está prestes a comemorar 70 anos no dia 25 de fevereiro. Para celebrar, a atriz abriu as portas de sua casa para receber a repórter Renata Capucci para uma entrevista especial, que poderá ser conferida no Fantástico deste domingo (18). A artista já viveu diversas experiências na carreira, também como apresentadora. Inclusive, no próprio Show da Vida, onde entre 1994 e 2016 esteve à frente de 12 séries ou quadros.