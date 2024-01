Humorista gaúcho acostumado a sessões com ingressos esgotados, Índio Behn estará em cartaz no Sesc Gravataí, nesta quinta-feira (1), a partir das 20h, com o espetáculo Gratiluz com Dra. Rosângela. A apresentação faz parte do festival Porto Verão Alegre, e os ingressos estão à venda em portoveraoalegre.com.br.