Rostos conhecidos da telinha, os atores Juliana Martins e Sergio Marone estão na Capital para encenar o espetáculo Eu te Amo no palco do Theatro São Pedro nas noites de terça (23) e quarta-feira (24), às 20h, integrando a programação do Porto Verão Alegre, festival que vai até 8 de fevereiro. Os ingressos, a R$ 80, podem ser adquiridos em portoveraoalegre.com.br. No vídeo acima, confira o bate-papo com os artistas, que contam o que mais curtem em Porto Alegre.