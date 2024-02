Nany People, que está no ar como uma das mediadoras do MesaCast BBB (projeto inédito desenvolvido pelos Estúdios Globo, com transmissão simultânea no Globoplay, no Multishow, no site Gshow e ancorado por diferentes apresentadores a cada dia da semana), escolheu Porto Alegre para a estreia nacional do seu novo espetáculo: Como Salvar um Casamento, comédia que integra a programação do Porto Verão Alegre. A artista retorna à capital gaúcha nesta terça-feira (23), às 20h30min, no Teatro CIEE-RS (Rua Dom Pedro II, 861). Os ingressos estão esgotados.