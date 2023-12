Formado por Pablo Adame, Lucas Farias, PH Leitte e Didico, o grupo carioca Pagode do Adame caiu nas graças do público com os projetos audiovisuais Nosso Pagodão e Pagode do Adame na Praia, que atingiram milhões de visualizações no YouTube e streams no Spotify. E a boa notícia é que o quarteto de São Gonçalo — que já tocou com Ludmilla e Menos É Mais —fará sua estreia no verão gaúcho em fevereiro, no Valeu Verão, bar que abre suas portas no sábado, 16 de dezembro, em Xangri-lá (Avenida Central, 2.437), no Litoral Norte.