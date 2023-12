As irmãs gêmeas Maiara & Maraisa, que completam 36 anos no dia 31 de dezembro, serão homenageadas no último Fantástico do ano. A dupla sertaneja acaba de celebrar 10 anos de carreira e revela qual é o principal marco dessa década de trabalho. O Show da Vida, que neste domingo (31) começa mais cedo, às 20h, prepara uma surpresa para as cantoras, que serão entrevistadas por Maju Coutinho.