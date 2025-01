Temporais devem atingir partes do RS entre a noite deste domingo e a segunda-feira

Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo participou de reunião neste domingo em razão da previsão de tempestade para a Capital. Cesar Lopes / Prefeitura de Porto Alegre

Algumas regiões do Rio Grande do Sul deverão ser atingidas por temporais entre a noite deste domingo (19) e a segunda-feira (20). As fortes chuvas deverão afetar principalmente o Sul e o Centro do Estado, além de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

O fenômeno pode ocorrer em razão da formação de uma ampla área de baixa pressão a partir do Sul, do Centro e do Oeste do Estado. A instabilidade depois deverá avançar para o leste, chegando à Capital, e ao nordeste gaúcho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo na classificação laranja para essas regiões. De acordo com o instituto, as parcelas mais ao Sul e ao Centro do Estado poderão ter chuvas entre 60 e 100 milímetros por hora, queda de granizo e ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Leia Mais RS tem cinco cidades entre as mais quentes do Brasil neste sábado

Já parte da Região Oeste, Porto Alegre, a Região Metropolitana e o Nordeste do Estado devem registrar volume um pouco menor de chuva, mas também enfrentarão ventos intensos e a possibilidade de queda de granizo.

— Poderemos ver já na noite deste domingo temporais pelo Estado, esses temporais típicos de verão, que devem perdurar até a segunda-feira. Em um primeiro momento, as chuvas mais fortes devem ocorrer principalmente no Sul do Estado, se espalhando um pouco pela Região Central e para a Fronteira Oeste, mas também devemos ter volume de chuva significativo em Porto Alegre e na Região Metropolitana, por causa da umidade e do calor — destaca Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet.

De acordo com Schneider, o fenômeno continuará durante a segunda-feira, até perder força e se deslocar.

— Amanhã, durante o dia, a chuva vai atingir mais as regiões Sul, Leste e Nordeste do Estado. A partir da tarde, começa a diminuir a instabilidade, se deslocando para o oceano Atlântico e Santa Catarina, mas o litoral, o Extremo Sul e a região da divisa com Santa Catarina devem continuar instáveis — complementa o meteorologista.

Prefeitura de Porto Alegre anuncia mobilização

A Prefeitura de Porto Alegre emitiu neste domingo um alerta comunicando mobilização especial para enfrentar a possível tempestade que se avizinha. Nesta tarde, o prefeito Sebastião Melo participou de uma reunião coordenada via Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic-POA) para tratar da questão.

— Diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes, as ações preventivas que estamos adotando têm como objetivo reduzir riscos para a cidade e garantir uma resposta ágil e eficiente à população caso os prognósticos se confirmarem — afirma o prefeito.

Leia Mais Água verde na Lagoa dos Patos chama a atenção de veranistas; fenômeno é causado por proliferação de algas

A prefeitura recomenda à população, se possível, evitar áreas alagadas, buscar abrigo em local seguro, manter-se longe de árvores, muros e postes e evitar estruturas que possam ser derrubadas pelo vento durante o período de instabilidade.