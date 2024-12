Chuva e tempo instável atingem todo o RS nesta sexta-feira

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 22°C e 33°C. Estão previstos 35 milímetros de chuva. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após dias de tempo firme em boa parte do território gaúcho, a sexta-feira (6) terá o retorno da chuva para todo o Estado. A virada no tempo ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e a aproximação de uma nova frente fria.

A expectativa é de volumes elevados a qualquer hora do dia em todas as Regiões do Estado. Mesmo com essa instabilidade, a temperatura continua elevada.

Há dois alertas laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com início nesta sexta que, juntos, abrangem todo o RS. Os comunicados apontam a possibilidade de chuva intensa, fortes rajadas de vento — de 60 km/h a 100 km/h — e queda de granizo.

Os fenômenos devem iniciar a partir da madrugada e seguir ao longo do dia. O primeiro alerta, válido das 2h às 18h de sexta-feira, se concentra em regiões da Fronteira Oeste, Campanha, Vale do Rio Pardo e das regiões Central e Sul.

O segundo, com vigência das 11h às 23h59min do mesmo dia, abrange localidades como a Região Central, Norte, Missões, Serra e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os maiores volumes de chuva do dia são esperados em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, com 53 milímetros, e Pelotas, no Sul, com 52 milímetros. Isto representa 39% e 50%, respectivamente, da média histórica esperada para dezembro. Na Capital, serão registrados 35 milímetros, o que equivale a 27% da média histórica para o mês de dezembro.

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 22°C e 33°C. A máxima, além da Capital, será registrada em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, com 32°C. Já a mínima ocorre em São Jose dos Ausentes, na Serra, com 16°C.

No sábado (7), o dia será nublado e com pancadas de chuva a qualquer momento em regiões das Missões, Noroeste, Norte, Vales, Serra e Região Metropolitana. Também não se descarta chuva forte e alguns temporais localizados.

No Oeste e na Campanha, os maiores volumes serão entre a madrugada e a manhã, com tendência de enfraquecimento da instabilidade a partir da tarde.

Veja a previsão do tempo para a sua região nesta sexta-feira:

Região Metropolitana: a sexta-feira será de tempo instável, com céu nublado e chuva ao longo de todo o dia. Em Viamão , os termômetros variam de 20°C a 33°C

a sexta-feira será de tempo instável, com céu nublado e chuva ao longo de todo o dia. Em , os termômetros variam de 20°C a 33°C Campanha: a sexta-feira será de tempo instável, com céu nublado e chuva pela manhã. Em Bagé , os termômetros variam de 20°C a 26°C

a sexta-feira será de tempo instável, com céu nublado e chuva pela manhã. Em , os termômetros variam de 20°C a 26°C Fronteira Oeste: a sexta-feira será de tempo instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Em Uruguaiana , os termômetros variam de 22°C a 31°C

a sexta-feira será de tempo instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 22°C a 31°C Litoral Norte: a sexta-feira será de tempo instável, com possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. Em Torres , os termômetros variam de 19°C a 31°C

a sexta-feira será de tempo instável, com possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 19°C a 31°C Litoral Sul: a sexta-feira será de tempo fechado, com chuva forte pela manhã e à tarde. Em Rio Grande , os termômetros variam de 21°C a 27°C

a sexta-feira será de tempo fechado, com chuva forte pela manhã e à tarde. Em , os termômetros variam de 21°C a 27°C Região Central: a sexta-feira será de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em Santa Maria , os termômetros variam de 22°C a 29°C

a sexta-feira será de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 22°C a 29°C Região Noroeste: a sexta-feira será de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em Ijuí , os termômetros variam de 21°C a 29°C

a sexta-feira será de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 21°C a 29°C Região Norte: a sexta-feira será de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em Erechim , os termômetros variam de 20°C a 26°C

a sexta-feira será de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 20°C a 26°C Região Sul: a sexta-feira será de tempo fechado, com chuva forte ao longo do dia. Em Canguçu , os termômetros variam de 19°C a 25°C

a sexta-feira será de tempo fechado, com chuva forte ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 19°C a 25°C Serra: a sexta-feira será de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam de 20°C a 28°C

