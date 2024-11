Pela primeira vez desde 2019, o Brasil registrou queda no desmatamento do Cerrado. Segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), foram desmatados de agosto de 2023 a julho de 2024 8.174 quilômetros quadrados no bioma, uma queda de 25,7% em relação ao relatado em 2023, quando o desmate foi de 11.002 quilômetros quadrados no período.