A atmosfera do Rio Grande do Sul deve manter-se com baixa concentração de fumaça até domingo (6), com pouca e isolada circulação de algumas nuvens com vestígios das queimadas, mostra o Serviço de Monitoramento Atmosférico da União Europeia. Com este cenário, a agência suíça IQAir projeta que a qualidade do ar deverá variar entre "boa" e "moderada" no Estado, mesmo índices registrados nesta sexta-feira (4).