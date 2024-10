Chuva, vento e ondas fortes Notícia

Milton segue para a Flórida como furacão de categoria 4; vídeo mostra movimento do fenômeno

Considerado extremamente perigoso, é o segundo grande evento do tipo registrado no Golfo do México em duas semanas

08/10/2024 - 11h32min Atualizada em 08/10/2024 - 11h49min