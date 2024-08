Na terça-feira (20), a instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul. A previsão é de tempo chuvoso na Campanha, no Sul, na Região Metropolitana e em toda a faixa litorânea. Nessas regiões, a chuva varia de intensidade ao longo das horas, com possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas.