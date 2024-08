Com obras em quatro bairros, Tramandaí passa por ampliação da rede de esgotamento sanitário

A instalação de 3,5 quilômetros de tubulações para ampliar a rede de saneamento sanitário de Tramandaí inicia-se nesta quarta-feira (13). As obras serão realizadas em cinco bairros do município do Litoral Norte, com a construção de duas novas estações de bombeamento de esgoto no bairro Zona Nova, onde poderá haver bloqueios de pontuais de trânsito entre as ruas Caldas Júnior e Três de Outubro, e a conclusão de outros cinco sistemas nos bairros Tirolesa, Humaitá e Recanto da Lagoa, que não deve afetar a circulação.