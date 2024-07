A atual etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Xangri-Lá, que tem obras desde março do ano passado, utilizou técnica de construção para atravessar tubulação sob a Estrada do Mar sem gerar dano à rodovia. A rede terá 9,2 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 21 milhões. A conclusão é prevista para 2025.