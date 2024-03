Com a instalação de condutos iniciada nesta segunda-feira (25), a Corsan começou a executar projeto que vai aumentar a capacidade de tratamento de esgoto cloacal nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá. Serão 9,2 quilômetros de tubos de polietileno de alta densidade, com diâmetro de 400mm,que conduzirão água livre de cargas química e biológica até um ponto autorizado para descarte, no Rio Tramandaí, em Osório.