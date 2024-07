O amanhecer deste domingo (7) é de frio em todo o Rio Grande do Sul. As mínimas, no entanto, não chegaram a ficar negativas como no sábado, quando Quaraí registrou -3,3°C. Até as 8 horas de hoje, Bagé e Santana do Livramento eram as cidades com a menores temperaturas, com 1°C. Em Porto Alegre, a mínima chegou a 10°C.