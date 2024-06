O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (3), dois alertas amarelos de perigo potencial para o Rio Grande do Sul. Um deles é sobre o declínio de temperatura esperado no Estado, que deve registrar queda entre 3ºC e 5ºC nos termômetros. A situação é esperada em todos os municípios gaúchos; regiões de Santa Catarina também serão influenciadas (veja no mapa acima). O aviso segue até as 18h desta terça-feira (4).