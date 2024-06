Falta de declividade (área mais plana), forte influência das rajadas de vento e grande quantidade de água recebida. Essa combinação de fatores dificulta o escoamento para o oceano e faz com que a cheia persista no sul do Estado. Desde o início das enchentes no território gaúcho, os níveis da Lagoa Mirim, da Lagoa dos Patos e do Canal São Gonçalo seguem elevados e a tendência é que se mantenham acima das medições habituais no decorrer desta semana.