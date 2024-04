Após um fim de semana ensolarado e de temperaturas elevadas em muitas partes do território gaúcho, a chuva deve voltar com força nesta segunda-feira (22). Segundo a Climatempo, a chuva será intensa sobretudo nas partes Sul e Oeste do RS. A explicação para essa mudança de cenário passa pela atuação de um cavado (região alongada de relativa pressão atmosférica baixa) sobre a Argentina, o que irá favorecer a intensificação da chuva e o afastamento da frente fria no Estado.