Uma onda de calor e uma frente fria criam duas situações distintas no clima do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24) . No Norte, na Serra e nas Missões, a onda de calor estacionada no Centro-Sul brasileiro eleva a temperatura em 3ºC a 5ºC acima da média. Chove nessas regiões, portanto essas elevações não devem ser tão percebidas pelos gaúchos enquanto a precipitação não perder a intensidade.