Os primeiros efeitos da massa de ar frio que passa pelo sul do Brasil começam a ser sentidos nesta quarta-feira (17). Mesmo que o frio esperado seja moderado, a massa de ar mais gelado deve gerar recorde de baixas temperaturas para o ano em oito capitais. São elas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande. As informações são do portal g1.