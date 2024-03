O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo de tempestade em parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (18). A área que pode ser atingida pela chuva volumosa e vento forte está indicada no mapa pela cor laranja. No domingo (17), outro aviso foi emitido para as regiões Noroeste, Sudoeste, Nordeste e parte do centro do Estado.