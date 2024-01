A sexta-feira (12) será de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Isso ocorre devido ao afastamento da frente fria que atingia o Estado e também pelo início da atuação de um sistema de alta pressão sob o território gaúcho. No entanto, há bastante variação de nuvens ao longo do dia e pode ocorrer garoa ao amanhecer. A exceção é a Região Norte e a Serra, locais onde ainda pode ocorrer chuva volumosa e forte e onde serão registrados os maiores volumes de chuva, de 12 milímetros, assim como no Vale do Taquari.