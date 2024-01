O fim de semana será marcado pela mudança no tempo em grande parte do Rio Grande do Sul. No sábado (27), o sol predomina na Fronteira Oeste, na Região Central, na Campanha e no Sul. Na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, a chuva é rápida e sem grande quantidade. Já no Norte, na Serra e nas Missões, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas por raios na segunda metade do dia. O vento permanece forte no Litoral, com rajadas de até 50 km/h. No domingo (28), a instabilidade volta a ocorrer em grande parte do RS.