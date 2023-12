A equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) do Instituto Argonauta, encontrou duas baleias mortas no litoral de São Paulo nesta semana. O primeiro registro foi na terça-feira (12), quando a equipe de monitoramento do Parque Estadual da Ilha Anchieta acionou o projeto para atender uma ocorrência envolvendo os animais próximo à Ilha Anchieta, em Ubatuba, no litoral norte do Estado.