Países em desenvolvimento, como o Brasil, precisariam investir um valor de US$ 215 bilhões a US$ 387 bilhões por ano nesta década para implementar as ações de adaptação climática necessárias. Mas as lacunas de financiamento estão cerca de 50% mais elevadas do que a estimativa média anterior, conforme o recente relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) divulgado nesta semana. Segundo os dados e estimativas, o progresso da adaptação está indo no sentido contrário do que seria preciso para acompanhar os impactos das mudanças climáticas.