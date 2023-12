A chuva persiste no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (19). Porém, conforme a frente fria que atua no Estado avança para o oceano, a tendência é de que a instabilidade diminua. A previsão é de pancadas de chuva, desde cedo, na Campanha, na Região Central, no Sul e na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre. No Noroeste e Norte, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas e raios, à tarde. O abafamento continua, mas a temperatura cai em relação aos últimos dias, que foram marcados por uma onda de calor. Na projeção em vídeo, é possível ver o avanço da instabilidade.