O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou os níveis dos alertas em vigência no Estado até o próximo sábado (4) devido a ação do ciclone extratropical que se forma no oceano. Todos os marcadores emitidos agora são da cor laranja, o que indica risco moderado. A orientação é que em caso de perigo se contate a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de cada região.