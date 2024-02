O Encontro de Raças de Corte (ENCORTE), promovido pelo Centro de Ciências Rurais (CCR) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ocorrerá pela primeira vez fora da cidade natal. A 33ª edição do evento será realizada durante a 2ª edição do Universo Pecuária, que acontecerá em Lavras do Sul, de 7 a 11 de maio.