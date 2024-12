O empresário Luiz Cláudio Galeazzi está entre as vítimas da queda do avião ocorrida na manhã deste domingo (22), em Gramado, na Serra. Ele que estaria pilotando a aeronave. Além dele, outros nove familiares também morreram no acidente. As vítimas seriam a esposa de Galeazzi e três filhas do casal, a mãe da esposa, uma cunhada e o marido e seus dois filhos.