Colisão frontal entre carro e Kombi deixa 10 pessoas feridas na BR-386, em Montenegro

Dez pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-386, em Montenegro, no Vale do Caí, na manhã desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), trata-se de uma colisão frontal entre um carro e uma Kombi.

A colisão ocorreu por volta das 7h30min no km 414, no sentido Capital- Interior, próximo ao limite com Triunfo. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.