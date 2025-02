Duas pessoas morrem em acidente na RS-287, em Vale do Sol

Um acidente entre um carro e um micro-ônibus causou duas mortes e deixou uma criança gravemente ferida no final da tarde desta terça-feira (11) na RS-287, em Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo. A colisão aconteceu às 18h35min no km 130 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a motorista do automóvel, de 41 anos, e um dos passageiros, um menino de 10 anos, morreram. Uma outra ocupante do veículo foi transferida em estado grave para um hospital em Santa Cruz do Sul. Ela não teve a idade divulgada. O carro tem placas de São Martinho da Serra, na Região Central.

Cinco pessoas estavam no micro-ônibus, com placas de Santa Cruz do Sul, e nenhuma delas ficou ferida.