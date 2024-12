Um homem morreu atropelado na BR-290, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (12). O acidente aconteceu por volta das 20h, no km 101 da rodovia, no sentido ao interior, próximo à região das Ilhas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima ainda não foi identificada. O condutor do veículo envolvido no acidente fugiu do local e não foi encontrado até o momento.