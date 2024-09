Um ciclista morreu após ser atingido por um carro na noite desta sexta-feira (13) na RS-115, em Taquara, no Vale do Paranhana. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima, de 59 anos, foi atingida por uma Ford Ecosport no km 8 da rodovia, no sentido Igrejinha-Três Coroas.