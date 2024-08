Foi identificado o casal que morreu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (12) na RS-377, em Cruz Alta, no noroeste do Estado. Rosimari Martins das Chagas, 44 anos, e Nicanor Francisco Lima, conhecido como Pataca, 48, eram moradores de Fortaleza dos Valos e estavam em um Fiesta Sedan que foi atingido por um Ford Edge, no km 90 da rodovia.