Uma adolescente de 16 anos morreu atropelada por um caminhão, na BR-101, em Torres, no Litoral Norte, na noite dessa terça-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada por volta de 22h30min, o caso ocorreu no km 7,9, no sentido Capital-Interior. Na madrugada desta quarta, a pista da direita chegou a ficar bloqueada para perícia, mas foi liberada por volta das 3h.