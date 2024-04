Um homem morreu em uma colisão envolvendo carro e carreta na RS-287, em Montenegro, no Vale do Caí, no fim da madrugada desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local. De acordo com a Polícia Civil de Montenegro, o motorista do Vectra foi identificado como Rafael Pinheiro Silveira, 44 anos. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.