Oito pessoas foram socorridas por equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do grupo voluntário Águias do Asfalto depois da colisão lateral de dois veículos no km 18 da RS-040, no distrito de Águas Claras, em Viamão. Um recusou atendimento.