Pelo menos duas pessoas morreram em acidentes de trânsito entre a madrugada e a manhã deste domingo (17), conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em Canoas, um carro capotou e caiu do viaduto no km 262 da BR-116. O condutor morreu. Em Novo Hamburgo, uma mulher morreu depois da queda de uma moto no km 233 da mesma rodovia.